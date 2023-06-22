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Türkiye
DHA 22.06.2023 09:35

Haziranda karla mücadele sürüyor

Kars'ta Haziran ayıyla birlikte yüksek rakımlı yaylaların yolunun açılması için çalışma sürüyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünün 2600 rakımlı yayla yolu, ekiplerin 2 gün süren mücadelesi sonucu kardan temizlendi.

Haziranda karla mücadele sürüyor
[Fotograf: DHA]

Kars İl Özel İdaresi ekiplerinin, Haziran ayında yüksek rakımlı yaylalarda başlattığı karla mücadele devam ediyor. Rakımı yüksek yaylaların yolunu bir bir açan ekipler, son olarak Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünün 2600 rakımlı yaylasında karla mücadele etti.

Yer yer 3 metre kalınlığa ulaşan karları 2 günde temizleyen ekipler, yaylayı köylülerin hizmetine açtı. Köylüler, ekiplere teşekkür ederek her sene aynı mevsimde kapalı olan yayla yolunu açtıklarını belirtti.

İl Özel İdaresi ekip şefi Sezai Yurdalan, her yıl aynı tarihte yüksek rakımlı yaylalarda çalışma yaptıklarını belirterek, amaçlarının köylülerin yaylalarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kars'ta havalar ısınmadı. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kent merkezinde dışarıda oturmak zorlaştı. 

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