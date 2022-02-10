Necip Hablemitoğlu suikastı: 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 kişi serbest bırakıldı
Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 3 şüphelinin gözaltı süreleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 gün uzatıldı.
Şüphelilerin ifade işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'in operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi 3 Şubat'ta gözaltına almıştı.
Bozkır ise "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.
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