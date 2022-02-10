İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü unsuru ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan oluşan özel ekip, istihbari çalışma yürüttü.

Orhangazi'nin Cihanköy Mahallesi'nde bir lüks minibüsün çalındığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler bu aracı takibe aldı. Minibüsün V.B. ve Ö.A. tarafından çalındığı, hırsızlıklarda kullanıldığı belirlendi.

Hırsızlıktan dokuzar suç kaydı bulunan S.Ç. ve V.B. ile 11 suç kaydı olan Ö.A. gözaltına alındı.

233 parça çalıntı malzeme ele geçirildi

S.Ç.'nin evindeki depoya yapılan baskında çok sayıda televizyon, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, elektronik eşya, ev eşyası, enerji nakil kablolarının aralarında olduğu 233 parça çalıntı malzeme, 26 gram metamfetamin ile 30 kenevir tohumu ele geçirildi.

Çalıntı minibüsü 40 bin lira karşılığında parçalamak üzere aldıkları anlaşılan ve şüphelilerin cezaevinden arkadaşları olduğu belirtilen Y.Y. ve Y.Y. Yıldırım ilçesinde yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Orhangazi ve İznik'te 2019'dan bu yana 47 faili meçhul hırsızlığın şüphelileri olduğu tespit edilen suç şebekesinin üyeleri S.Ç., V.B., Ö.A., Y.Y. ve Y.Y, Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.