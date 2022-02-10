Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Milas ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile tır çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Meşelik Mahallesi Adabükü kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile, Ersan K.'nin kullandığı tır çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda sürüklendi, tır ise refüje çıkarak durabildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır toplam 7 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kaza nedeniyle Bodrum-Milas yolunda yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oldu.
Kazaya karışan otomobillerin ve ve tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Tır sürücüsü Ersan K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla
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