Ereğli-Aksaray yolu Zengen Mahallesi yakınında tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tır sürücüsü Ali Çelik, yolun kar ve buzlanma nedeniyle kapalı olması sonucu sol şeritte durdu.

4 kişi yaralandı

Bu sırada arkadan gelen iki otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Yaşar Kurt, Oğuz Yıldırım, Salih Duman ve Mehmet Taşdelen yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Oğuz Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.