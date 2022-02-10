Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Ereğli-Aksaray yolu Zengen Mahallesi yakınında tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Tır sürücüsü Ali Çelik, yolun kar ve buzlanma nedeniyle kapalı olması sonucu sol şeritte durdu.
4 kişi yaralandı
Bu sırada arkadan gelen iki otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Yaşar Kurt, Oğuz Yıldırım, Salih Duman ve Mehmet Taşdelen yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Oğuz Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Trafik Kazası
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