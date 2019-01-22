Nazlı Ilıcak 2 Ocak 2015'te kapatılan Bugün gazetesinde 'Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler' başlıklı yazı kaleme aldı. O yazıda Tahşiyeciler grubuna ilişkin belge yayınladı.
Hakkında casusluk davası açıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Nazlı Ilıcak'ı "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırdı.
Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı davada da ömür boyu hapis cezası almıştı.
İstinaf Mahkemesi'nin onadığı dosyanın Yargıtay'daki temyiz süreci devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber