Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvetler Şube Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel müdür yardımcıları ile daire başkanları da katıldı.

Törenin açılışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Türk polisinin, kurulduğu ilk günden itibaren gerektiğinde canını verdiğine tarihin şahit olduğunu belirterek, "Bu ülke, bu millet için kanımızı vermeye hazır olduğumuzu göstermek için burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Bir insanın yaşatılmasının bir alemin yaşatılmasına eş değer kabul edildiğini ifade eden Uzunkaya, Türk Kızılayının sosyal medyadan yaptığı kan bağışı çağrısının ardından Emniyet teşkilatının da kampanyaya üst düzeyde destek verdiğini söyledi.

Toplumda kan ihtiyacının anlık bir ihtiyaç gibi değerlendirildiğini, eskiden "Acele kan aranıyor" şeklinde anonslar yapıldığını hatırlatan Uzunkaya, "Elbette kan acil aranıyor ama arandığı zaman hazır edilmesi değil, öncesinde hazır edilip talep edildiğinde sunulması daha önemli" diye konuştu.

"Bir kişiden alınan kan, 3 kişiye hayat veriyor"

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise, polis teşkilatının büyük gayretiyle ülke güvenliğini sağladığını vurgulayarak, "Sizler canınızı ortaya koyduğunuz bu ülke için 'Bu yetmez' dediniz, 'Kanımızı da vermeye hazırız' dediniz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayının Türkiye'nin dört bir tarafında, 100'ün üzerinde sabit, 150'nin üzerinde seyyar noktada kan bağışlarını topladığını aktaran Can, kanın yapılamayan tek ilaç olduğunu ve bir kişiden alınan kanın 3 kişiye hayat verdiğini söyledi.

Türk Kızılayının, ülkenin kan ihtiyacının yüzde 92'sini karşıladığını anlatan Can, kan dışında kök hücre bağışlarının da alındığını anımsattı. Kök hücre bağışlayacak kişilerin aileleri ile istişare etmelerini isteyen Can, şimdiye kadar yaklaşık 500 bin kişinin gönüllü kök hücre bağışçısı olduğunu, bunlardan 3 bininin ihtiyaç sahipleriyle eşleştiğini, bin kişiye naklin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler kan veren polisleri ziyaret etti. Uzunkaya ve iki daire başkanı da kan vererek kampanyaya destek oldu.

"Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla başlatılan kan bağışının yarın da süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA