İzmir'deki Voleybol Gençler Liginde Karşıyaka ve Rota Kolej takımları karşılaştı.
Maçı izleyenler arasında genç voleybolcuların aileleri de vardı.
Hayli çekişmeli geçen karşılaşmada gerginlik yaşandı.
Bu durum tribünlere de yansıdı.
Voleybolculardan birinin annesi sinirine hakim olamadı. Şaşkın bakışlar arasında rakip takım antrenörüne ayağından çıkardığı terlikleri fırlattı.
Öfkeli anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Terlik gerilimi tribündekilerin araya girmesiyle son buldu.
Kaynak: TRT Haber