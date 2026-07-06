Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.07.2026 23:51

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler ziyaretçilerle buluştu

İletişim Başkanlığınca, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan sergiler, başkentin farklı noktalarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler ziyaretçilerle buluştu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı devlet temsilcileri, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda açılan sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel mirası, uluslararası başarıları, ekonomik ve teknolojik gelişimi ile küresel ölçekte yürüttüğü diplomatik ve insani faaliyetler kapsamlı bir içerikle tanıtılıyor.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler ziyaretçilerle buluştu

NATO Ankara Zirvesi süresince, İletişim Başkanlığı Sergi Salonu, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak sergiler, Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını öne çıkaran kültürel diplomasi çalışmalarına katkı sunmayı ve uluslararası ziyaretçilere Türkiye'yi bütüncül bir perspektifle anlatmayı hedefliyor.

NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan "Türkiye'nin Değerleri" ve "Rakamlarla Türkiye Markasının Portresi" sergileri aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliği, uluslararası başarıları ve stratejik vizyonunun farklı hedef kitlelere aktarılması, ülkenin marka değerinin güçlendirilmesi, olumlu ülke algısının pekiştirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

ETİKETLER
Ankara İletişim Başkanlığı NATO Ankara Zirvesi
Sıradaki Haber
THY'den Ankara uçuşlarına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:25
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi
00:52
Kocaeli'de otomobil apartman boşluğuna devrildi: 2 yaralı
00:26
İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasında ara karar
23:58
İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
23:55
Bakan Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
23:51
Bakan Güler, Savunma Sanayii Çalışma Yemeği'ne katıldı
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
FOTO FOKUS
Dünya NATO Zirvesi'ni TRT'den izleyecek
Dünya NATO Zirvesi'ni TRT'den izleyecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ