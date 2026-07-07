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Türkiye
TRT Haber 07.07.2026 00:23

İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasında ara karar

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Vatandaşların kişisel bilgilerinin yabancı servislere sızdırıldığı iddiasıyla açılan davada sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 29 Eylül'e erteledi.

İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasında ara karar

Ekrem İmamoğlu’nun vatandaşların kişisel bilgilerini yabancı servislere sızdırılması talimatını verdiği gerekçesiyle yargılandığı siyasal casusluk davasının görülmesine İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

4'üncü duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hazır bulundu.

Mahkeme heyeti bir önceki duruşma, MİT ve BTK’ya yazı göndererek, bazı elektronik postaların göndericileri, "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti için rapor istemişti.

Duruşma savcısı söz konusu kurumlardan gereken cevap yazılarının henüz gelmediğini belirterek tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu 4 sanık ise savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi.

"Siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu ve diğer 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu iddia ediliyor.

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