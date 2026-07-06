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Türkiye
TRT Haber 06.07.2026 20:31

12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı.

12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı

Grupta 5'te 5 yapan ve lider olarak ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk 5'iyle başladı.

Tüm maçlarını kaybeden dördüncü ve son sıradaki İsviçre ise Schumacher, Fofana, Martin, Mbala ve Rocak ilk 5'iyle sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ercan Osmani'nin yanı sıra Emre Melih Tunca, Yiğit Onan, Tarık Biberovic ve Yiğit Arslan kadroda yer almadı.

Milli takımımız, İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı.

Bakan Bak da maçı izledi

Türkiye-İsviçre maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Sinan Erdem'de milli takıma tam destek

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre'yi ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Milli takım, 25 Şubat 2024'ten bu yana ilk kez Sinan Erdem'de maça çıktı. Karşılaşma için satışa çıkan tüm biletleri tüketen taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde ay-yıldızlılara destekte bulundu.

Ergin Ataman, "dalya" dedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıktı.

Ataman, İsviçre maçında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı ve ikinci dönemini yaşadığı A Milli Takım'da "dalya" dedi.

Malachi Flynn ilk kez milli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nda Malachi Flynn, ilk kez forma giydi.

Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen 28 yaşındaki basketbolcu, ay-yıldızlı ekipte ilk maçına çıktı.

Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen ABD asıllı Türk oyuncu, şubat ayında Sırbistan ile oynanan müsabakalar için ilk kez aday kadroya davet edilmişti.

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