EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 76 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 609 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 23 kilogram esrar, bir kilogram skunk, 85 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 234 kilogram bonzai, 6 kilogram kimyasal, 13 bin captagon, 40 bin ecstasy, 25 bin sentetik ecza, 1218 kök kenevir bitkisi, 19 tabanca/tüfek ile 193 bin 296 lira ele geçirildi.