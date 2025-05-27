Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.05.2025 12:20

Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda yakalanan 254 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda gözaltına alınan 279 şüpheliden 254’ü tutuklandı.

Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda yakalanan 254 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 279 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 254'ü adli makamlarca tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen suç malzemeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sokak satıcıları da olsa uluslararası boyutta da olsa gençlerin geleceğini zehirleyen zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

279 kişi gözaltına alındı

Narkokapan-İstanbul 2 uyuşturucu operasyonunda 279 şüpheli gözaltına alınmış, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 94 fişek, 5 bin 224 uyuşturucu hap, 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
Uyuşturucu Narkotik İstanbul
Sıradaki Haber
Güney Ege için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Bakan Fidan, Moskova'da açıklama yapıyor
13:11
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz
13:07
İzmir'de su borusu patladı: Çok sayıda araç, ev ve iş yeri zarar gördü
13:01
Take Off İstanbul 2025 girişim ön kayıtları başladı
12:53
Fidan, Lavrov ile bir araya geldi
12:48
Rekabete aykırı davranan 4 çimento şirketine 76,5 milyon lira ceza
Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün hasadı için makas sallıyor
Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün hasadı için makas sallıyor
FOTO FOKUS
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kamerada
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ