Haber Giriş: Kaynak: İHA
Nallıhan'da evin çatısına minare düştü
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısına minare düştü.
Ankara’nın Nallıhan ilçesi Ömerşeyhler Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısına minare düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler evin çevresinde önlemleri aldı.
"Geçmiş olsun"
Camilerinin yıkılmasından dolayı üzgün olduklarını belirten mahalle muhtarı Ayhan Çakır, “Tek tesellimiz o saatlerde vatandaşlarımızın orada olmayışı hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” dedi.
Etiketler: ev çatısı cami minaresiSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 16:53
Sıradaki Haber
Fındıkta hastalıklara karşı uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz