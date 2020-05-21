Ankara’nın Nallıhan ilçesi Ömerşeyhler Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısına minare düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler evin çevresinde önlemleri aldı.

"Geçmiş olsun"

Camilerinin yıkılmasından dolayı üzgün olduklarını belirten mahalle muhtarı Ayhan Çakır, “Tek tesellimiz o saatlerde vatandaşlarımızın orada olmayışı hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” dedi.