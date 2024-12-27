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Türkiye
İHA 27.12.2024 01:26

Muş'ta ulaşıma kar engeli: Kapanan Muş-Kulp-Diyarbakır yolunu açma çalışmaları sürüyor

Muş’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Muş-Kulp-Diyarbakır yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı.

Muş'ta ulaşıma kar engeli: Kapanan Muş-Kulp-Diyarbakır yolunu açma çalışmaları sürüyor

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113 Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı.

Bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından sürücülerin uyarıları dikkate alması gerektiği aktarıldı. Ekipler, güvenli seyahatin sağlanması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. 

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