Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde iddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köylüler başıboş köpeklerden şikayetçi

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. acil ameliyata alındı. Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.