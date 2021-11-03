Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 15 aile, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Bulanık ilçesinde düğününe 2 gün kala silah zoruyla 7 yıl önce dağa kaçırılan Elif Esener'in annesi Elma Esener ve 2014 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Salih Kırmızıyıldız, çocukları için eyleme katıldı.

"Silah zoruyla kızımı götürdüler"

Eyleme yeni katılan anne Elma Esener, gazetecilere, dağa kaçırılan kızı için evlat nöbeti tutmaya geldiğini söyledi.

Kızı gelene kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Esener, şöyle konuştu:

"Kızımı geri versinler. Yavrumu istiyorum. Benim ciğerim yanıyor, gece gündüz ağlıyorum, şeker hastasıyım. Allah rızası için kızımı bana geri versinler. Kızım, sesimi duyuyorsan geri dön yüreğime su serp. Kızımın düğününe 2 gün kala zorla götürdüler. Kendi isteğiyle gitmedi. Silah zoruyla kaçırdılar. Burada bizim bir suçumuz yok. 7 yıldır haber alamıyoruz. Bizim yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor, dünya bize zindan oldu. Ölene kadar burada bekleyip, evlat nöbeti tutacağım. Ben bir anneyim."

Eyleme yeni katılan baba Salih Kırmızıyıldız ise oğlunun 2014 yılında zorla dağa kaçırıldığını belirterek," Oğlumu kaçırdıklarında İstanbul'daydım, gelene kadar çocuğuma yetişemedim. Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. Çocuğumu geri istiyorum. Burada çocuğumun gelmesini bekliyorum. İlk defa eyleme katılıyorum." dedi.

Anne Süheyla Yenilmez de "Kızım Sümeyye Yenilmez'i 2015 yılında okul okurken kandırarak götürdüler. Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımı geri versinler. Ölene kadar burada eyleme devam edeceğim. Çocuğumu geri göndersinler." ifadesini kullandı.