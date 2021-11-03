Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de dolandırıcılık: 1294 internet sitesine erişim engellendi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 1294 internet sitesine erişim engellendi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının tespiti için çalışma yaptı.
Yurt dışından yayın yapan 901 yasa dışı bahis, 4 uyuşturucuyu özendirme, 325 müstehcen, 64 oltalama içerikli paylaşımların bulunduğu internet sitesi ve URL adresi tespit edilerek toplam 1294 siteye erişim engellendi.
Etiketler: Bahis Denizli Dolandırıcılık İnternet Kimlik Sosyal Medya
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