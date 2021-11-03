Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Akdeniz foku kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri ölü bulundu.
Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde dolaşan Fehmi Özkul, sahilde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.
Yanına yaklaştığında yaklaşık iki metrelik fokun öldüğünü gören Özkul, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen belediye ekipleri, Akdeniz fokunu bulunduğu yerden aldı.
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