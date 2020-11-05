İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada, il genelinde cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilerek adli işlem başlatılacak.