Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muş'ta COVID-19 tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada, il genelinde cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.
Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilerek adli işlem başlatılacak.
Etiketler: Koronavirüs SigaraSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 09:18
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