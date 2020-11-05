Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde park halindeki midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı tamamen saran alevler, midibüsün önünde park ettiği iş yerine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken midibüs kullanılamaz hale geldi, iş yerinin dış cephesinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

[Fotoğraf: İHA]