Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da trafik kazası: 2'si polis 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara Kızılay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kızılay'da, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.
Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.
Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 04:35
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