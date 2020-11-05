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2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep merkezli 2 ilde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep ve Adıyaman'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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