Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Etiketler: Deniz OtobüsüSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 09:15
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