Muşlu öğrencilerin hazırladığı projenin uzay yolculuğu heyecanla takip edildi

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde düzenlenen fırlatma anına, Çakır, öğretmenler ve projeleri uzayda test edilecek öğrenciler ile aileleri, Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde tanıklık etti.

Merkeze sinevizyon sistemiyle kurulan ekrandan tarihi anı canlı olarak izleyen Çakır, öğrenciler Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl ile diğer katılımcılar, heyecanlı ve duygulu anlar yaşadı.

Fırlatmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Çakır, tüm dünyada olduğu gibi Muş'ta da tarihi ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Muş'ta heyecanın iki kat arttığını belirten Çakır, "Türkiye'nin uzay misyonunda biz de Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki 3 öğrencimizin, öğretmenleriyle hazırladıkları PRANET deneyi ile katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

13 deneyden biri Muşlu öğrencilerden

Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyden birinin Muşlu öğrencilerin hazırladığı projeye ait olduğunu anımsatan Çakır, şöyle konuştu:

"Bu deney, aynı zamanda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan seçilen tek deney. Bu da projenin başarısını güçlü bir şekilde ortaya koyan bir sonuç. Neticede müthiş bir gurur. Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimizle, öğretmenleri ve velilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah Muş, Bilim ve Sanat Merkezi, diğer kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin böyle marka projelerine katkı vermeye devam edecek. Başta astronotumuz Alper Gezeravcı'ya ve diğer astronot ekibe uzaydaki görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız görevlerini tamamlayıp dönerler."

Öğrencilerden Baver Bedirhan Bingöl de "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde Türk astronot Alper Gezeravcı, bugün uzaya gönderildi. Uluslararası uzay istasyonunda 13 deney yapacak. Bu deneylerden bir tanesi de bizim yaptığımız PRANET projesine ait. Bu bize ayrı bir gurur veriyor. Deneyimizin sonuçlarını merakla bekliyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bingöl'ün babası Ekrem Bingöl ise heyecan ve gurur dolu anlar yaşadıklarını bildirerek, "İnşallah uzaya giden ilk astronotumuz bütün deneylerini başarılı şekilde sonuçlandırıp ülkemize dönecek. Verdiği emeğe çok yakından tanık olduğum oğluma, ekipteki arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Dilşah İmran Avcı, büyük emek verdikleri projenin deneyini yapacak olan astronot Gezeravcı'nın uzaya yolculuğuna tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Mutlu ve gururlu olduklarını anlatan Avcı, Gezeravcı'ya uzaydaki görevinde başarı diledi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.