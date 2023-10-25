Muşlu aileler HDP önündeki eylemini sürdürüyor

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan anne ve babalar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Annelerden Gülbahar Teker, gazetecilere, 4 yıldır Diyarbakır ve Muş'ta eylem yaptığını söyledi.

"Benim çocuğum gelsin gelmesin eyleme devam edeceğim"

HDP ve PKK'dan korkmadığını ifade eden Teker, şöyle konuştu:

"Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar burada eylem yapacağım. Benim çocuğum gelsin gelmesin eyleme devam edeceğim. Çocuklar gelsin teslim olsun. Mehmet Emin, gel seni bekliyorum. Sen gelmesen buradan kalkıp eve gitmeyeceğim. Gel devlete sığın. HDP ve PKK'nın yanında kalma. Filistin'de yaşanan savaş bitsin, çocuklar ölüyor. Bu savaşa karşıyız. Savaşın durmasını istiyoruz. İsrail ve PKK'yı lanetliyorum. Bu savaş dursun."

Baba Halit Altun ise çocuklarının kandırılarak dağa götürüldüğünü, onlar için 4 yıldır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

"Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler"

HDP il binalarının önünde eylem yaptıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Gerekirse 20 yıl da devam ederse çocuklarımızı onlara mal etmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter, analar ve babalar bu acıyı çekiyor. Onların çocukları bir gece eve gelmese dağı taşı yıkarlar. Yeter biz bu çileyi çekiyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devletin şefkatine sığın. Devlet hepimizin devletidir. Gel devlete teslim ol. Sizi oraya götürüp öldürüp cenazeleri bize gönderiyorlar. Annen ölüm döşeğinde. Sesimi duyuyorsan gel oğlum. Biz İsrail'i de lanetliyoruz. İsrail neyse PKK da odur, HDP odur. Hiçbirinin birbirinden farkı yok."