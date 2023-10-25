Filistinli alimler Çanakkale'deki şehitlikte Gazze için dua etti

Konuk heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi ve ÇOMÜ Doğu Batı Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Aksa Tufanı ve Gazze Direnişinde Ümmetin Rolü" başlıklı panele katılmak için Çanakkale'ye geldi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Hammam Melhem, Irak'tan Hüseyin el-Düleymi, Yemen'den Dr. Mücip el-Attab, Libya'dan Dr. Halifa el-Jray ile Filistin İçin Ümmet Alimleri Platformu Genel Sekreteri Dr. Muhammed Vali'den oluşan heyet, panel öncesi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şahindere Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Alimler Vakfı Kudüs Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nimetullah Akın, Eceabat Müftüsü Sinan Çetin, eski İl Dernekler Müdürü Resul Karakurt ve eski Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz'un da katıldığı etkinlikte, Öğretim Görevlisi Hasan Hüseyin Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Hüseyin el-Düleymi ise için dua ettirdi.

Prof. Dr. Nimetullah Akın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere katliam yaptığını, ümmetin alimleri olarak bu vahşeti telin etmek ve "dur" diyebilmek, algı oluşturmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen alimlerle Çanakkale'de vatan savunmasında canlarını feda etmiş Gazzeli, Şamlı, Suriyeli şehitlerin huzurunda Fatiha okuyarak Gazze için dualar gönderdiklerini belirten Akın, "İnşallah Rabb'im oradaki katliama, vahşete bir 'dur' der, bizleri de o vahşeti durdurmaya yardımcı kılar." dedi.

"İkinci Çanakkale'yi de hatırlatmak üzere buradayız"

Doç. Dr. Muhammed Hammam Melhem de bugün Gazze'nin yeni bir Çanakkale olduğunu ifade ederek, "Aynı şekilde tıpkı burada İngilizler, Fransızlar saldırdığı gibi bugün de aynı ordu aynı düşman Gazze için birleşmişler ve Gazze'yi yerle bir ediyorlar. Gazze'nin onurunu, namusunu koruyan mücahitlerin gayret ve çabalarına destek olmak ve ikinci Çanakkale'yi de hatırlatmak üzere buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Melhem, Osmanlı Devleti'nin uzun bir süre İslam ümmetine liderlik ettiğini, bir arada tuttuğunu dile getirdi.

Düşman kuvvetlerinin yenildiği Çanakkale'de, Osmanlı'nın ümmeti korumasına dikkati çekmek üzere bulunduklarını kaydeden Melhem, "Aynı şekilde Gazze'de düşman birleşti. İnşallah yine ümmet birleşerek bu zulmün altından kalkacaktır." diye konuştu.