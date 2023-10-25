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Türkiye
DHA 25.10.2023 13:35

İstanbul'da 1,5 ton kaçak kara kıllı midye ele geçirildi

İstanbul Boğazı'nda ekiplerin kaçak avcılıkla mücadelesi sürüyor. Yapılan denetimlerde, 1,5 ton kaçak kara kıllı midyeye el konulurken, 5 kişiye 41 bin 724 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da 1,5 ton kaçak kara kıllı midye ele geçirildi

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda kaçak karakıllı midye avcılığı başta olmak üzere kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim yapıldı.

Denetimde bir teknenin yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yaptığı İBB Deniz Zabıta Amirliği su altı kamerasıyla tespit edildi. Su altında çuval içinde doldurulmuş şekilde yaklaşık 1,5 ton kara kıllı midye dolu çuval ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ele geçirilen çuval, İBB’ye bağlı İSTAÇ teknesi tarafından açığa sürüklenerek doğal ortamına bırakıldı.

Yasadışı su ürünleri avcılığı yapan teknenin kaptanı dahil toplam 5 kişiye 41 bin 724 lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimlere Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği katıldı.

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