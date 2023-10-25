Marmara Denizi'nde lüfer bereketi yaşanıyor

Kentte balıkçılık yapan Nail Şirinkan, lüfer bolluğu yaşandığını söyledi.

Avcılıkta bereketli günler geçirdiklerini ifade eden Şirinkan, "Dün gece açıldık sabah 3 bin lüferle geldik limana. Şimdi arkadaşlar kasalayıp ayıracak. Tekirdağ'da alacak yerler var. İstanbul'da göndereceğimiz yerler var" dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de lüferin balıkçıların yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

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Tanesi 200 liradan satılıyor

Lüfer bereketinin devam edeceğini belirten Dedeler, "Havaların soğumasıyla lüfer daha da çok olacak. Balıkçılar güzel sezon geçirecek inşallah. Biz de vatandaşlarımıza taze balık ulaştırmak için buradan lüferlerimizi aldık. Balık arttıkça bu durum fiyatlara da yansıyacaktır" diye konuştu.

Lüferin tanesi tezgahlarda ortalama 200 liradan satılıyor.