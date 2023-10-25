TİHEK'ten, yolları görme engelliler için düzenlemeyen belediyeye ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kararına göre, Konya'da yaşayan görme engelli bir kişi, 2016'da belediyeye başvurarak mahallelerine taşıt yolu yapılmasını talep etti.

Talepleri hakkında 2022'ye kadar işlem yapılmayan kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) müracaatı üzerine yol yapılmasına ilişkin tavsiye kararı verildi ancak belediye maliyeti gerekçe göstererek taşıt yolu yapılamayacağını belirtti.

Engelli kişinin "en azından yaya yolu yapılsın" talebi üzerine belediye, belirtilen bölgeye parke taşı döşedi ancak bu da engelli kişinin evine ulaşımı sağlayacak şekilde olmadı. Kişi, yolun kenarındaki 30 metrelik yükseklik nedeniyle korkuluk yapılması talebinin de reddi üzerine TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti ve ilgili belediyeye 10 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

'Erişilebilirliğin sağlanması gerekir'

TİHEK'in ihlal kararında, kanunlar önünde bütün bireylerin eşit olduğu, engelliler açısından erişilebilirliğin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Başvuru konusu olayda muhatap belediye tarafından mevcut soruna ilişkin aşamalı dahi de olsa bir çözüm önerisi sunulmadığı aktarılan kararda, belediyenin erişilebilirliği sağlama konusunda da isteksiz davrandığı tespiti yer aldı.

"Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmaktadır"

Muhatap belediyenin devlete düşen pozitif yükümlülük kapsamında sağlaması gereken erişilebilirliği sağlamadığı kaydedilen kararda, "Başvuranın dezavantajlı bir konuma sokulduğu ve dolaylı ayrımcılığa maruz bırakıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuranın engelliliği nedeniyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı, eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmaktadır." ifadelerine yer verildi.