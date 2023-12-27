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Türkiye
AA 27.12.2023 17:17

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan anne ve babalara, Diyarbakır'dan gelen 4 aile de destek verdi.

Diyarbakır'dan gelen Necibe Çiftçi, gazetecilere, iki evladı için eyleme katıldığını söyledi.

Bir evladın öldürüldüğünü birinin de hala PKK'nın elinde olduğunu belirten Çiftçi, "Oğlum Sami'yi evden alıp bir ahıra götürdüler ve elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. 2 evlat acısı çekiyorum. Allah'ın izni ve devletin gücüyle ben diğer evladıma kavuşacağım" dedi.

2021'de çocuğuna kavuşan Diyarbakırlı anne Ayşegül Biçer ise "Evladıma kavuşmuş olabilirim ama benim terörle mücadeledeki davam sonuna kadar devam edecek. Hiçbir annenin yüreğini yakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunun için bir anne olarak sonuna kadar Türkiye'nin neresinde olursa olsun annelerin yanındayım ve annelerin sesi olmaya devam edeceğim. Bugün Diyarbakır'dan Muş annelerimize desteğe geldik" ifadelerini kullandı.

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Muş Terör Örgütü HDP
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