Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist ve Diyarbakır Lice kırsalında yapılan operasyonda da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgelerde operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA