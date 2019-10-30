Türkiye
Muş ve Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi30 Ekim 2019 Çarşamba 15:02 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:13
Muş ve Diyarbakır kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist ve Diyarbakır Lice kırsalında yapılan operasyonda da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgelerde operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: terör operasyonu Muş İçişleri Bakanlığı