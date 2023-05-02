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Türkiye
AA 02.05.2023 05:06

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan otomobil çıkarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan otomobil çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı'nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.

Su altındaki otomobili çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, suyun iki kıyısına halatlar bağladı.

Halatlar yardımıyla suya giren dalgıçlar, su altındaki araca kanca taktı. Vinç ile çekilen araç kıyıya getirildi.

Kayıp 3 kişinin araç içinde ve aracın bulunduğu alanda olmadığı tespit edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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