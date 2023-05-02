Alanya'da kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Yassıtepe mevkisinde meydana gelen kazada yamaç paraşütü yapan bir Rus turist, Alanya Kalesi çevresinde rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybetti, kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurtarma çalışmasına katılan bir helikopter de hava şartları nedeniyle yaralıya müdahale edemeden geri döndü.
Kayalık bölgeye denizden yaklaşan ekipler, yaralıyı botla getirilerek ambulansla hastaneye kaldırdı.
Rus turistin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.