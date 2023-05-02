Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.05.2023 02:40

Van'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Van'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Tuşba ilçesinde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof tüfek​​​​​​​, 5 tabanca, 11 şarjör, farklı ebatlarda 878 fişek, 2 tüfek dürbünü, bir nişangah sistemi, fener, tüfek ayaklığı, AK-47 tüfeğine ait üst kapağı ile seyyar dipçik ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Alanya'da kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:23
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Birinci turda alacağımıza inanıyorum
01:30
Alanya'da kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı
01:08
Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:49
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
23:55
Çernobil'de siper kazıp balık tutan Rus askerler radyasyon hastalığına yakalandı
00:17
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı
Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı
FOTO FOKUS
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ