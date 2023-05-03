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Türkiye
AA 03.05.2023 22:31

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen, bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ı arama çalışmalarının devam ettiği hatırlatıldı.

Yaklaşık 1200 personelin sahada görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açılarak su tahliyesi yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple baraj gölünün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması ve çiftçilik yapılmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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