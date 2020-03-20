Böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Muhterem Nur 87 yaşındaydı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Muhterem Nur kimdir?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. 1950 yılında sinemaya giren Muhterem Nur, birçok filimde rol aldı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur, 1986'da sanatçı Müslüm Gürses ile İstanbul'da evlenmişti.