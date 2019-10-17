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Muğla'da yıldırım yangına sebep oldu17 Ekim 2019 Perşembe 18:30 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 18:39
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Muğla Karanlıkiçi Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İki farklı noktada çıkan yangın hızla büyüdü.
Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA, TRT Haber
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