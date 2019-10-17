Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı17 Ekim 2019 Perşembe 17:37 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 17:54
Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan heykel ve mezar stelleri bulundu.
Gaziantep'te kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu.
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda, Zeugma Antik Kenti sınırlarında kalan fıstık bahçesinde, tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde 8 adet Roma dönemine ait heykel ve anakayaya işlenmiş mezara gömülü olan kişileri simgeleyen steller bulundu.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan söz konusu bölgede Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğünce kazı çalışması başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA