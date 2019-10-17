Türk Hava Yollarının (THY) kabin görevlisi alım ilanına beklentinin üzerinde başvuru yapıldığı, on binlerce adayın başvurmasıyla rekor kırıldığı öğrenildi.

İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, THY'nin sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için sms ve e-posta yoluyla davet edilecek.

2 aylık eğitimden sonra uçmaya başlayacaklar

Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılacak.

Evrak ve sağlık raporu süreçleri olumlu sonuçlanan başvuruları kabul edilen adaylar yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra uçuşlara başlayacak.

Kaynak: DHA