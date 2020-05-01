Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.
Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde yaralı caretta caretta olduğunu fark edenler, durumu AKUT Bodrum ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, iplere dolanan bir yüzgecinden yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkardı.
Caretta caretta tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Etiketler: tedavi yaralı caretta caretta Muğla BodrumSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 20:59
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