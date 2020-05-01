Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki COVID-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

#COVID19’a karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerimizdeki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, koğuşlar sıkça havalandırılıyor. Mehmetçiklerimizin ateşi de düzenli olarak ölçülüyor. pic.twitter.com/AMPy88L5vg