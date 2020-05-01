Haber Giriş: Kaynak: AA
Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri
[Fotoğraf: MSB]
Koronavirüs tedbirleri askeri birliklerde titizlikle uygulanıyor. Ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, koğuşlar sıkça havalandırılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki COVID-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.
#COVID19’a karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerimizdeki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, koğuşlar sıkça havalandırılıyor. Mehmetçiklerimizin ateşi de düzenli olarak ölçülüyor. pic.twitter.com/AMPy88L5vg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2020
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