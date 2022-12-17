Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı.

İran uyruklu A.E., ile N R., ve A.Ş.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.