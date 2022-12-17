Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 07:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı.
İran uyruklu A.E., ile N R., ve A.Ş.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu Narkotik
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