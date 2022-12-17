Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altını düşerken sürücüler takip mesafesini açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.