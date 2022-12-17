Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kullanılmayan evde yangın
[Fotograf: AA]
Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta, kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Evde yaklaşık 2 yıldır kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
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