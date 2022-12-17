Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik "KB-4510" botuyla Cunda Adası'na getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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