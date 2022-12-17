İzmir polisi, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki üreten ve piyasaya süren şahıslar için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, 8 ev, 2 işyeri, 1 araç ve 1 depoda arama yaptı.

Aramalarda, 11 bin 845 litre sahte etil alkol, içki aromaları, binlerce bidon ve etiketle, 300 koli ve 1 krom kazan ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, kozmetik ve dezenfektan fabrikaları adı altında faaliyet göstererek, taklit etiketlerle ambalajlanan sahte içkileri satışa sundukları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.