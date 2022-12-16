Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de karla mücadele mesaisi: Üs bölgesi yolunda 4 metreyi buldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışın ardından kardan kapanan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtı.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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