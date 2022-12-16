Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ihbar üzerine aranan bir evde el yapımı patlayıcı bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin K.U'ya ait evin garajında, üzeri siyah naylon poşetlerle kaplı altışar kilogramlık 3 yangın söndürme tüpüyle oluşturulmuş el yapımı patlayıcı ele geçirdiği duyuruldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timinin (PAMİT), ele geçirilen patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde gözlem altına alınmıştır. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."