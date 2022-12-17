Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da plastik imalathanesinde yangın
[Fotograf: DHA]
İstanbul Tuzla’da plastik ürün imalathanesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda faaliyet gösteren plastik ürün imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangına müdahale etmek isteyen 3 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 2 işçiye olay yerinde müdahale ederken, diğer işçinin çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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